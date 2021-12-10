В Ростовской области объяснили рост смертности среди малышей до 1 года

Рост произошел из-за гибели недоношенных младенцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области объяснили рост смертности среди малышей до 1 года. Ранее стало известно, что за 10 месяцев в регионе умерли 193 ребенка. Это на 15,6% больше, чем в 2020 году, тогда потеряли 167 новорожденных.

- Рост произошел в том числе из-за случаев гибели недоношенных младенцев: с экстремально низкой массой тела - 10 детей и с очень низкой массой тела - 14 детей. С массой тела 1501-2500 кг умерли 5 детей. Причины - септические состояния и внутриутробные инфекции. У 5 умерших была гемолитическая болезнь, - пояснили в пресс-службе донского правительства.

Журналистам также пояснили, что женщины во время беременности не соблюдали рекомендаций врачей. Кроме того, у некоторых были фоновые заболевания.

- Количество указанных случаев - не абсолютные значения, а прирост в 2021 году по сравнению с 2020 годом, - добавили власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область стала первой в ЮФО по количеству смертей от COVID-19

Аналитики Росстата опубликовали данные за октябрь 2021 года (подробности)