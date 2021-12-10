Сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Ростове 12 и 13 декабря

Во время ветра нельзя стоять под деревьями и рекламными щитами Фото: Евгения ГУСЕВА

12 и 13 декабря в Ростове ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС, ведомство ссылается на данные Гидрометцентра.

Жителям и гостям города напоминают: во время ветра нельзя стоять под деревьями, рекламными щитами и любыми слабоукрепленными конструкциями.

Также нужно держаться на расстоянии от оборванных проводов, подходить к ним опасно для жизни. Если произойдут скачки напряжения в домах, нужно отключить все электроприборы. В случае чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру «112».

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