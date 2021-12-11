Возрождением языческого культа в соцсетях среди подростков обеспокоен митрополит Меркурий

Митрополит считает, что нужно помогать первокурсникам в вопросах религиозной культуры

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал общественность обратить внимание на подростков в соцсетях. По его мнению, деструктивные группы, действующие в них, можно сравнить с «интерпретацией одного из старых языческих культов». Об этом владыка рассказал во время заседания Совета ректоров вузов Ростовской области.

- По экспертным оценкам, в 2019 году более семи миллионов молодых людей школьного возраста русскоязычного сегмента Интернета присутствовали в деструктивных группах в соцсетях и на сайтах. Если припомнить, что молодых россиян в возрасте от 13 до 20 лет у нас около 11,5 миллионов, то размеры бедствия станут очевидны, - обратил внимание митрополит. - По мнению ряда авторитетных экспертов и на основании уже проведенных экспертиз, можно утверждать, что проблемы эти лежат в псевдорелигиозной сфере: это новая интерпретация одного из старых языческих культов.

Владыка считает, что если в школе есть недоработки по ознакомлению ребят с религиозной культурой, то пришедшим в вуз студентам нужно помочь «скорректировать мировоззрение».

- Религия – это то, что должно очищать человеческое сердце и возвышать душу, а участие в такого рода группах не возвышает, а губит душу.

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