Появилось видео с места масштабного пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове

В МЧС сообщили, что угрозы распространения на другие здания нет. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В региональном МЧС передали кадры пожара на лакокрасочном складе в Ростове. На них виден масштаб опасности - пламя охватило всю площадь здания, а это - 1400 квадратных метров.

Напомним, в 17.02 в МЧС узнали о пожаре в Советском районе города, в переулке Машиностроительном, 1. Туда выехал 61 огнеборец, 17 единиц техники. На кадрах видно, что сотрудников МЧС встречает высокая стена огня. На территории рядом со складом развернут оперативный штаб.

Поступила информация об усилении на объекте - потребовалось еще больше людей.

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