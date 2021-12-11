В Ростове горит склад с лаком и краской

О возгорании узнали в пять вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону загорелся склад с лакокрасочными изделиями. На место выехали сотрудники МЧС и не дают огню распространиться дальше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В 17.02 поступило сообщение о загорании в переулке Машиностроительный, 1, склада с лакокрасочными изделиями, - уточнили в региональном МЧС.

На место выехали пожарные и сотрудники МЧС. В борьбе с огнем занят 61 человек и 17 единиц техники.

Площадь пожара пока уточняется. Известно, что на объекте не оказалось людей, а значит, и пострадавших.

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