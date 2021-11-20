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Происшествия20 ноября 2021 16:09

В Ростове при пожаре в двухэтажном доме погиб 77-летний мужчина

Еще одного жильца госпитализировали
Михаил СТРИЖЕВ
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Пострадавшая женщина отравилась продуктами горения.

Пострадавшая женщина отравилась продуктами горения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе произошел пожар с жертвами. Возгорание случилось в двухэтажном доме на улице Советской 19 ноября.

Как сообщили в донском управлении МЧС, пожарные эвакуировали трех человек. Одного жильца спасти не удалось — погибшим оказался 77-летний мужчина. Еще одну пожилую женщину госпитализировали.

— В результате пожара пострадала 77-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время неизвестно, из-за чего могло произойти возгорание. Причину пожара предстоит установить специалистам.