В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром на лакокрасочном складе

Горит все здание, где хранятся лаки и краски. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В главном управлении МЧС по Ростовской области прокомментировали ситуацию с пожаром в переулке Машиностроительном в Ростове, где прямо сейчас горит склад лакокрасочных изделий. Видео с места событий передает пресс-служба ведомства.

Сегодня в 16.53 поступило на пульт пожарной охраны сообщение о возгорании складских помещений. Через 7 минут прибыло пожарное подразделение, и начальник караула объявил повышенный, третий, ранг пожара, - рассказывает начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. - Горит склад готовой продукции лакокрасочных материалов на площади около 1400 квадратных метров.

В тушении пожара задействовано 99 человек личного состава и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

- Распространения пожара не планируется, - успокоил жителей Сергей Филиппов.

Добавим, что погибших и пострадавших в пожаре нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео с места масштабного пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове

Пришлось подключать еще больше огнеборцев (подробнее)

В Ростове горит склад с лакокрасочными изделиями: прямая трансляция с места событий

Пожару присвоен 3 ранг сложности (подробнее)