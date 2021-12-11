В Роспотребнадзоре рассказали, насколько опасен дым от пожара на лакокрасочном складе в Ростове

Жители города опасаются дыма от горения лаков и краски. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Управлении Роспотребнадзора Ростовской области рассказали, насколько может быть опасен прямо сейчас дым от пожара в районе Левенцовки, в переулке Машиностроительном. Слова санврачей приводит пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

- По данным Роспотребнадзора, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, - успокоили в ведомстве.

Напомним, сейчас в Советском районе Ростова сотрудники МЧС и пожарные борются с крупным пожаром в лакокрасочном складе. Огнем охвачено все здание площадью около 1400 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 99 человек из личного состава и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром на лакокрасочном складе

Борьба с огнем - в самом разгаре (подробнее)

В Ростове горит склад с лакокрасочными изделиями: прямая трансляция с места событий

Пожару присвоен 3 ранг сложности (подробнее)