МЧС: пожар на лакокрасочном складе в Ростове удалось локализовать

Пламя, охватившее целое здание 20х70 метров удалось локализовать. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сотрудникам МЧС и пожарным удалось локализовать пожар на лакокрасочном сладе в переулке Машиностроительном в Ростове. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

- По состоянию на 20 часов пожар локализован. Площадь составила 1400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, распространения огня нет, - рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

На месте работают 115 человек личного состава и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Напомним, сообщение о пожаре в Советском районе донской столицы поступило дежурным почти в пять вечера. Через семь минут огнеборцы были уже на месте, их там встретила стена пламени, с которой они борются уже более трех часов.

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