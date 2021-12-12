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Общество12 декабря 2021 0:32

Осенняя погода вернется в Ростовскую область в середине декабря

Температура будет мало похожа на предновогоднюю
ТИХОНОВА Татьяна
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На Дону будет теплее декабрьской нормы на 5-6 градусов

На Дону будет теплее декабрьской нормы на 5-6 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область вернется теплая осенняя погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синельников. Его слова приводит «Городской репортер».

Специалист рассказал, что на юг страны пришел антициклон, что приведет к повышению температуры воздуха на 5-6 градусов выше, чем климатическая норма, и температура на Дону будет словно в конце октября — начале ноября.

Поэтому в Ростове и области ожидается дневная температура до 5 градусов тепла, дожди в дневные часы и заморозки в ночные.

Антициклона, который принесет в регион тепло, распространился от Белого до Черного моря, а центр его окажется над Поволжьем.

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