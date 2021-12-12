В Таганроге в 2022 году отремонтируют 16 автодорог

В Таганроге запланирован ремонт на 16-ти участках автомобильных дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт 16 автомобильных дорог запланирован в Таганроге на 2022 год. Общая протяженность участков, которые подлежат ремонту, составляет 15,5 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Будут отремонтированы участки улиц улица Энгельса на участке между переулками Некрасовский и Антона Глушко, улица Шевченко между Греческой улицей и Донским переулком, Комсомольский бульвар между Греческой и Шевченко, на улицах 1-я линия на участке от переулка 1-й Новый до улицы Бакинской, Восточная — от Седова до Северной Площади, в переулке 16-й Новый между улицами Лизы Чайкиной и Канавной, 12-й Новый — от Лизы Чайкиной до 4-й Линии, - рассказали в администрации.

Также отремонтируют Лениградскую улицу на участке от Спортивной до Свободы и улицу Максима Горько - от Фрунзе до Ленина. Ремонтные работы пройдут и в переулке Гоголевский в промежутке между улицами Петровской и Ломакина, и в 1-м Новом — от Инициативной до 4-й Линии. Еще — на Вишневской улице — от Театральной до Циолковского, на улице Плеханова — между Энергетической и Пархоменко, на Пархоменко от Поляковского Шоссе до улицы Сергея Шило, в переулке 1-й Крепостной между Комсомольским Бульваром и Шевченко, а также на Чехова — от Ломоносова до Пархоменко.

Все обновления пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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