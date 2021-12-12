Более 21 тысячи раз ростовчане обратились за помощью по телефону 112 за неделю

Более 700 вопросов поступило по поводу коронавируса. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону за минувшую неделю поступило более 21 тысячи звонков с просьбой о помощи в Единую диспетчерскую службу города. Чаще всего ростовчан беспокоило здоровье — вызывали скорую помощь. Подробнее о том, с какими проблемами обращались жители донской столицы, рассказали в администрации Ростова.

- За прошедшую неделю в ЕДДС Ростова поступили в том числе 2239 звонков в «скорую», в службу полиции — 1197 обращений, в информационную службу Департамента ЖКХ и энергетики — 728 звонков, в службу пожарной охраны — 294, и в аварийную газовую службу — 62, - уточнили в пресс-службе.

В администрации напомнили, что в Ростове продолжает круглосуточно работать оперштаб и «горячая линия» группы мониторинга коронавируса: за неделю на номера с вопросами позвонили 623 жителя.

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