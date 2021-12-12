В Ростове инвестор хочет приобрести старинный особняк и спасти его от сноса

Нашелся инвестор, готовый выкупить и отреставрировать дом на пересечении Московской и переулка Островского. Фото: "МойФасад" ВКонтакте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону появился инвестор, который готов выкупить и отреставрировать старинный особняк в центре города, по улице Московской, 41/27. Об этом сообщают активисты движения «МойФасад»

Правда, по их словам инвестору еще не удалось выстроить продуктивный диалог с властями, и они просят решить этот вопрос в пользу инвестора и будущего исторического здания.

- Дом обладает всеми признаками объекта культурного наследия. Это памятник гражданской архитектуры середины ХIХ века, хоть и без официального статуса. Старейший дом улицы Московская! - пишут активисты. - Сегодня дом находится в плачевном, но не в катастрофическом состоянии. Он не поведен. Внутри сохранились многие элементы интерьера.

Общественники надеются спасти дом, пока не прошли торги на снос.

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