В Ростове признались в любви во всю стену многоэтажки

В ночь с воскресенья на понедельник кто-то из ростовчан красиво признался в своих чувствах. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В Ростове, в районе Левенцовки, кто-то очень романтично и одновременно эпично признался в любви - во всю стену многоэтажного дома. Такое видео для "КП - Ростов-на-Дону" снял наш корреспондент.

- Посмотрите, какая прелесть! В районе Левенцовки зажгли такое милое сердце. Может, это предложение руки и сердца, а может, знак внимания, - комментирует автор видео. - Вот это я понимаю - любовь на Левенцовке! Не то что эти ваши смайлики в мессенджерах.

Ростовчанам не чужд максимализм в проявлении чувств. Так, в далеком уже 2010 году житель донской столицы написал самое большое на тот момент признание любви в мире на льду - длиной 830 метров, а суммарная длина всех линий составила 2500 метров.

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