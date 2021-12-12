В МЧС Ростовской области предупредили о похолодании до -9 и усилении ветра до 24 метров в секунду

Когда на улице такой порывистый ветер, безопаснее будет остаться в помещении, предупреждают в МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Ростовской области предупреждает об усилении ветра в регионе в понедельник, 13 декабря. В отдельный районах ожидаются порывы до 24 метров в секунду или 86 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По информации Ростовского гидрометцентра на территории области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров секунду, а днем по югу области - до 22-24. Температура воздуха ночью составит - 4 до +1, при прояснениях до -9, днем - от -2 до +3, а по югу - до +6, - приводят сводку в МЧС.

В такую погоду стихия может обрывать провода, валить деревья и столбы, слабо закрепленные рекламные конструкции и другие объекта.

В МЧС региона рекомендуют не покидать без острой необходимости помещение и свои населенные пункты, а также не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями.

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