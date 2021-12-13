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Происшествия13 декабря 2021 6:50

В Ростове задержали теплоход с нелегальным коксом на 37 млн рублей

Судно направлялось в Румынию
Ангелина СКИБА
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Владельца-нарушителя оштрафовали на 9 млн рублей

Владельца-нарушителя оштрафовали на 9 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В порту донской столицы задержали теплоход с нелегальным каменноугольным коксом на 37 млн рублей. Этот груз не оформили и на него не было документов, поэтому вывоз оказался грубым нарушением закона, рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

- В отношении владельца было возбуждено административное дело. Суд установил штраф в 9 млн рублей, - сообщил начальник таможенного поста Виктор Кирдеев.

Известно, что общий вес товара составлял 1687,920 тонн. Судно направлялось в Румынию.

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