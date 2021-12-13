Ростовчанка попала под следствие из-за 10 партий опасных таблеток

Посылки прислали из Таиланда.Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

Жительница Ростова 34 лет оказалась под следствием из-за опасных таблеток и капсул. Женщина заказала в сети сразу 10 партий товара и теперь ей грозит тюрьма, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Как пояснили в ведомстве, бизнесвумен, которая владела интернет-магазином, купила сильнодействующие вещества, содержащие сибутрамин. Этот препарат наносит серьезный вред здоровью человека.

Посылки прислали из Таиланда. Их обнаружили в одном из почтовых отделений во время проверки. Тогда же выяснилось, что ростовчанка оформила все заказы на подруг, которые поверили, что пришлют косметику. Получать товары злоумышленница собиралась сама по кодам из смс.

- Сейчас статья - «Незаконное перемещение через границу». Она предусматривает штраф и до 3 лет лишения свободы. Однако дело еще могут переквалифицировать как «Контрабанду сильнодействующих веществ». Тогда нарушительнице грозят уже 12 лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей, - отметили в Южной оперативной таможне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове задержали теплоход с нелегальным коксом на 37 млн рублей

Судно направлялось в Румынию (подробности)