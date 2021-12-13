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Политика13 декабря 2021 10:33

Новейшие зенитные комплексы С-300ПМ-2 планируют поставить в Ростовскую область

Эти машины превосходят классическую «трехсотку»
Ангелина СКИБА
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Боевая техника может сбивать цели на до 250 км. Фото: сайт Минобороны России

Боевая техника может сбивать цели на до 250 км. Фото: сайт Минобороны России

В Ростовскую область планируют поставить новейшие зенитные комплексы С-300ПМ-2. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

- По сравнению с классической «трехсоткой» машины С-300ПМ-2 имеют улучшенные возможности, и могут контролировать крылатые ракеты и другие воздушные цели. Система эффективно работает в районах с высоким противодействием средств радиоэлектронной борьбы, - прокомментировали в военном ведомстве.

Обновленная техника может сбивать самолеты пятого поколения и баллистические ракеты на расстоянии до 250 км. Пока что для защиты региона используют С-400 «Триумф» и ранние С-300.

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