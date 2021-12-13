В Ростове ревнивый мужчина порезал знакомого бывшей жены

Задержанного взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове мужчина приревновал бывшую жену и порезал ножом ее знакомого, а потом сбежал. После этого агрессивного экс-супруга дамы искали полицейские. Подозреваемого в итоге вычислили и задержали.

Во время допроса горе-влюбленный признался, что дома у женщины встретил другого, разозлился и схватил колюще-режущее, чтобы расправиться с нежданным соперником. Однако убить возможного ухажера свой бывшей он не смог, нанес только серьезные раны.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанного взяли под стражу, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

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