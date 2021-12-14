Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 6:43

Реконструкцию парка Горького в Ростове начнут в 2022 году

Зоне отдыха намерены вернуть прежний облик
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В парке собираются высадить лаванду и поменять плитку. Фото: сайт администрации Ростова

В парке собираются высадить лаванду и поменять плитку. Фото: сайт администрации Ростова

Реконструкцию парка Горького в Ростове начнут в 2022 году. Проект капитального обновления уже одобрила Госэкспертиза, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Первую версию проекта мы отправляли на доработку из-за дендро-ландшафтных особенностей территории. Наши замечания и предложения рабочей группы приняли во внимание. Разработкой ландшафтного дизайна занимались опытные дендрологи и эксперты. В проект включили архитектурно-планировочные решения, - рассказал Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что зоне отдыха собираются вернуть прежний облик: должны восстановить фонтаны и скульптуры, сделать балконы на смотровой площадке и установить вазоны на тумбах. Также в планах новая детская площадка и подъемники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госэкспертиза одобрила проект капремонта парка Горького в Ростове

Зоне отдыха собираются вернуть прежний облик (подробности)