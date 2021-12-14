В парке собираются высадить лаванду и поменять плитку. Фото: сайт администрации Ростова

Реконструкцию парка Горького в Ростове начнут в 2022 году. Проект капитального обновления уже одобрила Госэкспертиза, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Первую версию проекта мы отправляли на доработку из-за дендро-ландшафтных особенностей территории. Наши замечания и предложения рабочей группы приняли во внимание. Разработкой ландшафтного дизайна занимались опытные дендрологи и эксперты. В проект включили архитектурно-планировочные решения, - рассказал Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что зоне отдыха собираются вернуть прежний облик: должны восстановить фонтаны и скульптуры, сделать балконы на смотровой площадке и установить вазоны на тумбах. Также в планах новая детская площадка и подъемники.

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