Госэкспертиза одобрила проект капремонта парка Горького в Ростове

Первый вариант капитального обновления раскритиковали общественники. Фото: сайт администрации Ростова

Государственная экспертиза одобрила проект капремонта парка имени Горького в Ростове. Информацию об этом опубликовали на портале единого госреестра заключений.

Ранее сообщалось, что зоне отдыха собираются вернуть прежний облик. Специалисты должны восстановить фонтаны и скульптуры, сделать балконы на смотровой площадке и установить вазоны на тумбах. Также говорили о новой детской площадке вместо веревочного парка, планировали смонтировать подъемники.

Известно, что первый вариант капитального обновления раскритиковали общественники, которые не увидели единой концепции в будущей реконструкции. После этого власти доработали проект.

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