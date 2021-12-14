Ростовчанка поверила мошеннику, когда он сообщил о сомнительных операциях по карте Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Ростова доверилась аферисту и потеряла более 4 млн рублей. Сможет ли женщина теперь вернуть свои деньги, неизвестно. Сейчас дерзкого мошенника ищет полиция, уже возбуждено дело, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Ростовчанка собрала на своем счете внушительную сумму и, конечно же, немного переживала за ее сохранность. В один из дней с незнакомого номера позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и предупредил о якобы сомнительных денежных операциях.

К слову, это уже стандартная схема мошенников, и доверять таким словам нельзя. Однако женщина начала переживать и забыла об этом, она сразу же выдала преступнику все свои данные - от номера карты до секретного кода из смс. В ту же секунду все накопленные средства пропали.

Жителям Дона напоминают: нельзя доверять людям, которые звонят с незнакомых номеров. Настоящие работники банков никогда не просят информацию по телефону. Не делитесь своими данными. Все вопросы лучше решать лично в офисах компаний или по официальным номерам.

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