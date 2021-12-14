Мандарины в Ростовской области подорожали на 18%

Новогодние цитрусы завозят из Абхазии, Турции, Марокко и ЮАР Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мандарины в Ростовской области подорожали почти на 18%. К такому выводу пришли в региональном департаменте потребительского рынка.

- Средняя цена одного килограмма сформировалась в диапазоне от 70 до 130 рублей. При этом, минимальная цена зафиксирована в пределах 57-60 рублей, максимальная - 160-200 рублей, - говорится в сообщении.

Новогодние цитрусы в донской регион поставляют с конца осени и зимой. Их завозят из Абхазии, Турции, Марокко и ЮАР.

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