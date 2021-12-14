Полную программу новогодних мероприятий опубликовали в Ростове

Встреча Нового года состоится в парке имени Горького Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова опубликовали новогоднюю программу. С 16 декабря по 9 января жителей и гостей города ждут интересные праздничные события, однако некоторые из них пока остаются под вопросом из-за ковидных ограничений. Массовые гуляния возможны только в случае смягчения санитарных мер.

Программа мероприятий:

16-30 декабря, по расписанию: «Новые приключения Шуршиков или операция: «Спасти Новый год». Исторический парк «Россия - моя история», проспект Шолохова, 31И.

28 декабря, с 18 до 22 часов: Открытие городской новогодней елки (при снятии ограничений). Парк имени Горького

29-30 декабря, с 11 до 16 часов: Акция «Новогодний трамвай»

29-30 декабря, с 18 до 22 часов: Трансляция новогодних программ и поздравлений на светодиодном экране. Парк имени Горького.

31 декабря, с 11 до 14 часов: Акция «Остановка с Дедом Морозом», ее проведут в центре города

31 декабря, с 21 до 1 часа ночи: Встреча Нового года в парке имени Горького (при снятии ограничений).

1 января, с 11 до 12 часов: Спортивный сбор «Побегай 1 января». Старт от главной новогодней елки, парк имени Горького.

2 января, 9.40 до 16 часов: Новогодний маршрут «Поезд Деда Мороза», ж/д вокзал «Ростов-Главный»

3-9 января, с 12 часов: Анимационная новогодняя программа в парках города.

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