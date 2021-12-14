Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 11:54

В Ростовской области прожиточный минимум увеличат до 11 895 рублей

Для трудоспособного населения он составит 12 966 рублей
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прожиточный минимум увеличится более чем на 800 рублей

Прожиточный минимум увеличится более чем на 800 рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году в Ростовской области увеличат прожиточный минимум. В среднем он составит 11 895 и будет превышать сегодняшний уровень более чем на 800 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Минимум по отдельным соцгруппам будет таким: для трудоспособного населения - 12 966 рублей (сегодня 11 753), для пенсионеров - 10 230 рублей (9 445 в 2021 году), для детей - 12 108 рублей (11 642 в 2021 году).

- После таких изменений количество получателей адресной социальной помощи будет расширено, - добавили в правительстве Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: сколько есть и сколько будет

Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: расскажем, на что рассчитывать ростовчанам в предстоящем году (подробности)