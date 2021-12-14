В Ростовской области прожиточный минимум увеличат до 11 895 рублей

Прожиточный минимум увеличится более чем на 800 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году в Ростовской области увеличат прожиточный минимум. В среднем он составит 11 895 и будет превышать сегодняшний уровень более чем на 800 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Минимум по отдельным соцгруппам будет таким: для трудоспособного населения - 12 966 рублей (сегодня 11 753), для пенсионеров - 10 230 рублей (9 445 в 2021 году), для детей - 12 108 рублей (11 642 в 2021 году).

- После таких изменений количество получателей адресной социальной помощи будет расширено, - добавили в правительстве Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: сколько есть и сколько будет

Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: расскажем, на что рассчитывать ростовчанам в предстоящем году (подробности)