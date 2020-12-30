Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" сообщает о том, какой прожиточный минимум установлен в регионе на данный момент, насколько изменится сумма в предстоящем году и как правильно распределить полученные деньги.Итак, пока известны данные только за третий квартал уходящего года, цифры за последний квартал 2020 года еще не опубликованы. Из того, что мы имеем, видно, что прожиточный минимум в регионе снизился в сравнении с тем же периодом прошлого года.На данный момент этот показатель составляет:- для трудоспособного населения - 11 668 рублей;- для пенсионеров - 8 844 рубля;- для детей - 11 613 рублей.В Росстате даже поведали, как правильно распределить названные суммы, чтобы на все хватило. Работающим дончанам в месяц на продукты предлагают потратить - 4 872 рубля, на непродовольственные товары - 2 493 рубля, на услуги - 3 001 рубль, а на обязательные платежи - 1 302 рубля.Пенсионерам придется еще сложнее. Продукты им предлагают закупить на - 4 157 рублей, на непродовольственные товары потратить - 2 127 рублей, а на услуги - 2 560 рублей.Радует лишь одно - уже доподлинно известно, что в 2021 году возрастет прожиточный минимум для пенсионеров. Он достигнет - 8 965 рублей. При таком раскладе, есть вероятность, что прожиточный минимум возрастет и для других групп населения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрожиточный минимум пенсионерам увеличат на 700 рублей в Ростовской области.Увеличить планируется и выплаты для многодетных.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!