Режим ЧС из-за гриппа птиц ввели на птицефабрике в Ростовской области

Сейчас делают все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции. Фото: сайт управления ветеринарии РО

В Ростовской области на птицефабрике «Гуляй-Борисовской» ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гриппа птиц. Возбудителя болезни нашли в пробах патматериала, взятого от кур. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает администрация Зерноградского района.

Кроме самого предприятия, в «угрожаемой зоне» оказались также несколько населенных пунктов. В радиусе 5 км - Гуляй-Борисовка, Болдиновка, Новоалександровский, Ириновка, Большие Эльбуздовские. Там действует режим повышенной готовности.

Под наблюдением на удалении около 10 км также находятся поселок Займище, село Светлоречное и три хутора: Новая поляна, 2-й Россошинский, Кугоейский.

Сейчас местные власти и птицефабрика делают все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции. Уже провели экстренное совещание и утвердили план действий, в том числе санитарные меры.

Грипп птиц - острое вирусное заболевание. Лечения в этой ситуации нет, и всех пернатых обычно уничтожают. Эта инфекция может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо рекомендуют правильно обрабатывать. Но один из основных способов защиты от вируса - вакцинация домашнего поголовья.

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