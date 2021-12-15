За борьбу с ларьками жителям Ростова пригрозили сжечь машины

Ранее администрация потребовала снести все незаконные объекты Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове некоторым жителям Темерника, выступающим против обилия ларьков, начали угрожать поджогом машин. Кроме того, по словам местных жителей, ранее демонтированные торговые точки сейчас вновь возвращают на прежние места.

Очевидцы утверждают, что нарушители решили обосноваться на уже благоустроенных площадках - там, где успели установить лавочки и высадить саженцы деревьев. Рабочие якобы все убирают и монтируют павильоны.

Местные жители уже давно жалуются на незаконные ларьки. Обращались даже на горячую линию президента. В итоге эту проблему взяли под контроль городские власти. Дважды проводили проверки.

После этого администрация потребовала снести все незаконные объекты и привести в порядок свободные территории, также в микрорайоне должны были ликвидировать стоянку рядом с многоэтажкой на Лелюшенко.

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