Власти Ростова вышли из проекта реконструкции кинотеатра «Юбилейный»

Капитальное обновление кинотеатра начали в 2013 году. Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова продали свои 25% акций кинокомплекса «Юбилейный» и теперь больше не будут участвовать в реконструкции постройки. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на данные электронной торговой площадки.

Администрация отдала на торгах пакет из 337 тысяч 121 акции. Лот выиграла Анастасия Воронова. Однако подробной информации о новой владелице пока нет. Известно, что доля в 75% принадлежит руководителю одной из торговых сетей.

Капитальное обновление кинотеатра «Юбилейный» начали еще в 2013 году, но через 4 года из-за нехватки средств объект исключили из перечня инвестпроектов. В 2018 году суд потребовал завершить работы. На возобновлении реконструкции настаивали в администрации Ростова.

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Предварительно, администрации принадлежит 25% акций (подробности)