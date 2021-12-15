64-летний мужчина получил срок за изнасилование девушки в Ростовской области

Утвержденный приговор еще не вступил в силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области 64-летний мужчина получил за изнасилование 27-летней девушки 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом сегодня, 15 декабря, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о преступлении, которое произошло в мае 2021 года в станице Казанской. Сначала бандит домогался жертвы, а потом и вовсе пообещал убить ее, если не будет близости. Пострадавшая не смогла справиться с агрессором.

После этого обидчика девушки все же задержали. Его вину доказали в суде, однако сейчас утвержденный приговор еще не вступил в силу, и подозреваемый еще может его оспорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Ростовской области заподозрили в изнасиловании подростка

Сейчас злоумышленник заключен под стражу (подробности)