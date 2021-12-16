Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 7:05

В полиции объяснили усиление патрулей на улицах Ростова

Ранее количество правоохранителей вызвало беспокойство среди жителей и гостей города
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вместе с автоинспекторами работали бойцы ОМОНа

Вместе с автоинспекторами работали бойцы ОМОНа

Фото: Мария ЛЕНЦ

На улицах Ростова, и в частности на Театральном проспекте, а также в районе площади Химиков, сейчас проводят обычные рейды. Жителям и гостям города не стоит беспокоиться по этому поводу. Так сегодня, 16 декабря, прокомментировали усиление патрулей в пресс-службе областного управления МВД.

Ранее очевидцы сообщили, что на улицах донской столице заметили большое количество правоохранителей - в основном сотрудников ДПС, также вместе с автоинспекторами работали бойцы ОМОНа.

Людей удивило увиденное. Многие забеспокоились, а потом предположили, что произошло что-то серьезное и теперь ведутся специальные проверки. Однако в итоге все оказалось совсем по-другому. К слову, такие рейды в городе планируют повторить до Нового года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция проверила почти 350 иностранцев, трудящихся в Аксайском районе

В ходе проверки было выявлено 31 нарушение (подробности)