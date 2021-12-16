В полиции объяснили усиление патрулей на улицах Ростова

Вместе с автоинспекторами работали бойцы ОМОНа Фото: Мария ЛЕНЦ

На улицах Ростова, и в частности на Театральном проспекте, а также в районе площади Химиков, сейчас проводят обычные рейды. Жителям и гостям города не стоит беспокоиться по этому поводу. Так сегодня, 16 декабря, прокомментировали усиление патрулей в пресс-службе областного управления МВД.

Ранее очевидцы сообщили, что на улицах донской столице заметили большое количество правоохранителей - в основном сотрудников ДПС, также вместе с автоинспекторами работали бойцы ОМОНа.

Людей удивило увиденное. Многие забеспокоились, а потом предположили, что произошло что-то серьезное и теперь ведутся специальные проверки. Однако в итоге все оказалось совсем по-другому. К слову, такие рейды в городе планируют повторить до Нового года.

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