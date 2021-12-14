Полиция проверила почти 350 иностранцев, трудящихся в Аксайском районе

В Ростовской области полиция проверила мигрантов

В донском регионе полиция проверила соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе мероприятия были проверены 349 иностранцев, работающих в Аксайском районе. По итогам было выявлено 31 правонарушение.

- Пятеро не уведомили о подтверждении своего проживания, один нарушил режим пребывания, 23 иностранца работали без патента, а еще двое предоставили ложные сведения во время определения статуса иммигранта в РФ, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении 27 административных расследований по статьям «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах» и «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Двум мигрантам грозят уголовные дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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