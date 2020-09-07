Разбившие лагерь на вокзале мигранты из Узбекистана отправятся домой уже завтра

Разбившие лагерь на вокзале Ростова жители Узбекистана завтра отправятся домой. Фото: соцсети

Правительство пообещало урегулировать вопрос с разбившими лагерь на вокзале мигрантами из Узбекистана.

Иностранные граждане через интернет получили информацию о том, что сегодня со станции "Первомайская" отправится вывозной состав, который сможет вернуть их на родину, но позже стало известно, что эти данные, как, впрочем, и сбор жителей Узбекистана не были согласованы с правительством Ростовской области и городской администрацией. Сейчас мигранты в количестве более 900 человек разбили около вокзала целый лагерь.

- По поручению губернатора области Василия Голубева, правительством области совместно с администрацией города Ростова-на-Дону урегулируется ситуация с массовым прибытием граждан республики Узбекистан на вокзал станции "Первомайская". Завтра, 8 сентября вывозным составом со станции отправятся более 900 граждан Узбекистана, - сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростов-на-Дону из США прилетит вывозной рейс.

Медики проверят их состояние здоровья.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!