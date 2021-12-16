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Общество16 декабря 2021 8:14

Немецкий эксперт заявил об избыточной смертности в Ростовской области в 2021 году

Аналитик не исключает, что показатели за ноябрь могут оказаться еще выше
Ангелина СКИБА
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Произошло 630 случаев гибели на 100 тысяч населения

Произошло 630 случаев гибели на 100 тысяч населения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области наблюдается избыточная смертность населения. Количество летальных исходов в период пандемии - с апреля 2020 года по октябрь 2021 года - составило 26 800. Об этом в своем исследовании заявил научный сотрудник немецкого университета Дмитрий Кобак.

Судя по графику, в заявленный период превышение над обычной годовой смертностью оказалось на уровне 49%. Произошло 630 случаев гибели на 100 тысяч населения. Эти цифры эксперт привел в сравнении с данными за 2006-2019 годы.

Далеко не все заявленные случаи как-то связаны именно с COVID-19, по всей видимости, представлена общая картина сокращения населения. При этом аналитик не исключает, что в ноябре показатели могут оказаться еще выше.

По официальным данным Ростовстата, с января по октябрь 2021 года в регионе по разным причинам скончались 62402 человека. В 2020 году за тот же период потеряли 50831 жителя Ростовской области. От COVID-19

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