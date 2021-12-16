Женщина пропала без вести 14 декабря. Фото: страница в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже два дня ищут 69-летнюю Ольгу Звереву (Зайцеву). Жительница Шолоховского района ушла из дома 14 декабря 2021 года и до сих пор не вернулась. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы с сединой, голубые глаза.

Одета в черное пальто с белыми узорами, черные штаны и черный берет, обута в черные полусапоги.

Если вы видели женщину или знаете, где она находится, обязательно позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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