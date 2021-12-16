В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области около станции Белая Калитва пассажирский поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Предварительно, пешеход не соблюдал правила безопасности. Как уточнили в ведомстве, эта трагедия произошла еще два дня назад.

- Сейчас еще проводится проверка, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Железная дорога - зона повышенной опасности. Рельсы нужно переходить только по специальным переходам и если поблизости не едет поезд, - напомнили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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