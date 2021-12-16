Власти Ростова решили тратить больше на бесплатное питание школьников

На ежедневное питание детей из малообеспеченных семей теперь должны тратить по 90 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова с января 2022 года решили тратить больше на бесплатное питание школьников. Речь идет о младшеклассниках, а также о детях из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Постановление об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Так, судя по документу, ученикам начальной школы на завтрак раньше выделяли 54,17 рубля, теперь эта сумма будет составлять 76,45 рубля. На обед вместо 79 рублей определили 107,03 рубля.

На ежедневное питание детей из малообеспеченных семей в новом году должны тратить 90,13 рубля, раньше на эти цели направляли по 76 рублей.

На кормление детей с проблемным здоровьем, которые занимаются в начальных классах, собираются выделять 107,03 рубля вместо 65 рублей.

Горячие завтраки и обеды для более старших школьников с ограниченными возможностями здоровья обойдутся бюджету уже не в 131 рубль, а по 216,31 рубля.

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