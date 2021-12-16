В Ростове застройщик получил срок за обман дольщиков и хищение 60 млн рублей

Приговор в законную силу еще не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 13 лет колонии общего режима и штраф в 2 млн получил застройщик, который обманул дольщиков на 60 млн рублей. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

- Кроме основного наказания, подозреваемому также не стали отменять арест имущества. Все заявленные гражданские иски удовлетворены. Однако приговор в законную силу еще не вступил, и сторона защиты его может обжаловать, - добавили в ведомстве.

По данным следствия, бизнесмен убедил 60 дольщиков, что собирается построить три жилых дома на улицах Степана Разина и Кузнечной в Ростове, но в итоге так и не выполнил своих обещаний.

Подрядчик знал, что у него нет разрешения на работы, но планомерно составлял договоры с людьми в течение двух лет - с сентября 2012 по апрель 2014 года. В итоге злоумышленник похитил все вложенные деньги - более 60 млн рублей - и потратил их на свои собственные нужды.

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