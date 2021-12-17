Власти рассказали, как изменятся тарифы на ЖКХ в Ростовской области в 2022 году

В Ростове стоимость холодной и горячей воды изменится на 3,4% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

С 1 июля 2022 года в Ростовской области собираются повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Расценки будут отличаться в зависимости от территорий, в среднем по региону рост составит от 3,9% до 5,4%. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев.

Так, например, в Ростове стоимость холодной и горячей воды изменится на 3,4% (47,36 руб/куб. м), газоснабжение увеличится на 3% (6,91 руб/куб. м).

Тепловая энергия подорожает на 3,4%(утвержденный тариф - 2789,24 руб/Гкал). При этом размер платы за вывоз мусора регоператору оставили без прежним - 664,65 руб/куб. м.

Изменения также произойдут в других городах и районах региона. Например, в Новочеркасске рост цен составит 5,3%, в Батайске - 5,1%, в Красносадовском сельском поселении - 5,1%, а в Краснокутском поселении - 3,9%.

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