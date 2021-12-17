В Ростове Христофор Ермашов покинул пост главы департамента транспорта

Христофор Ермашов руководил дорожным ведомством с февраля 2019 года. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове с должности директора департамента транспорта уволился Христофор Ермашов. Отставку бывшего руководителя уже принял сити-менеджер Алексей Логвиненко. Информацию об этом сегодня, 17 декабря, опубликовали на сайте городской администрации.

Исполняющим обязанности назначили Дмитрия Симкова. Он приступит к работе в новой должности уже с завтрашнего дня, то есть с 18 декабря. До этого - с 20 апреля 2021 года - чиновник был заместителем главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству.

Христофор Ермашов официально руководил автодорожным департаментом Ростова с февраля 2019 года. До этого он занимал различные посты в этом же ведомстве, а также был гендиректором городского «Агентства Развития Платежных Систем».

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