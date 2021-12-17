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Происшествия17 декабря 2021 14:26

В Ростовской области осудят полицейского, который не защитил девочку и ее мать

Предварительно, мужчина просто не поверил, что женщину убивает сожитель
Ангелина СКИБА
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Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в суд передали дело полицейского, из-за которого на глазах 11-летней девочки умерла мать. Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, и его судьбу должны решить на слушаниях, сообщили в пресс-службе управления Следкома по региону.

Как пояснили в ведомстве, правоохранителю предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть человек. Трагедия произошла 1 январе 2021 года. Тогда с криками о помощи в полицию позвонила школьница. Она рассказала, что ее мать убивает сожитель, но полицейский просто не поверил в это и повесил трубку. В итоге девочка осталась совсем одна в страшной ситуации. Израненная мать умерла у нее на руках.

Когда произошедшее выяснилось, правоохранителя задержали. Все это время следователи собирали улики и доказательства. Теперь подозреваемого заставят отвечать, почему он оставил семью в беде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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