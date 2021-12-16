В Ростовской области осудят женщину за убийство новорожденного внука

В Ростовской области осудят женщину за убийство внука Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе под суд отправится 48-летняя жительница Сальского района, которая утопила собственного новорожденного внука. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Следователи выяснили, что женщина 4 января у себя дома в селе Сандата самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. А затем злоумышленница опустила новорожденного внука в ведро с водой и дождалась, пока он перестанет подавать признаки жизни. Затем она завернула его в полимерные пакеты и закопала труп младенца на заднем дворе.

- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время злоумышленник находится под стражей.