В Ростове осудят местного жителя за убийство тасиста пятилетней давности

В Ростове местный житель отправится под суд за убийство таксиста пятилетней давности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице 38-летний мужчина отправится под суд за убийство таксиста пятилетней давности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в марте 2016 года злоумышленник, будучи в поселке Янтарный Аксайского района в автомобиле такси отказался оплачивать проезд. Затем он бросился на водителя с ножом, которым ударил его в лицо. От полученной травмы таксист скончался на месте преступления, а обвиняемый поспешил скрыться. Правоохранителям удалось отыскать и задержать его только в июне 2021 года. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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