В Ростове владелица базы отдыха пойдет под суд за смерть посетителя

Все материалы дела уже передали в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за смерть человека осудят предпринимателя, которая управляла одной из баз отдыха на левом берегу Дона. 44-летнюю женщину подозревают по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, бизнес-леди не стала придерживаться санитарных ограничений и пустила на базу компанию людей. Во время отдыха один из мужчин - ему было 29 лет - прыгнул в бассейн, ударился головой и утонул. Это произошло еще в июне 2020 года.

- Предварительно выяснили, что на территории не было квалифицированного спасателя, который отвечал бы технику безопасности. Также не работал медперсонал. Владелице бизнеса теперь грозит до 6 лет тюрьмы, все материалы дела уже передали в суд, - рассказали в Следкоме.

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