Уроженку Ростова допрашивали по делу об убийстве президента Кеннеди

Фото: Лидия Дмитрюк была знакома с семьей Ли Харви Освальда. Фото: скриншот документа из Национального архива США

В документах об убийстве президента США Джона Кеннеди нашли имя уроженки Ростова Лидии Дмитрюк. Данные об этом рассекретили и опубликовали на сайте Национального архива США.

Известно, что Лидия Дмитрюк родилась в 1926 году. В подростковом возрасте ее насильно депортировали в Германию. Она пережила все несчастья и после этого трижды вышла замуж. Ее третьим супругом стал Павел Дмитрюк, в 1957 году они вместе иммигрировали в США, там и произошло знакомство с Ли Харви Освальдом - основным подозреваемым в расправе над Кеннеди.

По данным архива, Лидия Дмитрюк однажды подвозила его жену и ребенка в больницу. Спецслужбы США заинтересовались этим моментом и даже вызывали женщину на допрос, но оказалось, что она после того случая с подозреваемым не общалась.

Президента Джона Кеннеди убили в Далласе в 1963 году. Основным подозреваемым считают Ли Харви Освальда. Он также был убит через два дня после своего ареста.

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