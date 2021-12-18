Разборки из-за пистолета устроил мужчина в одном из ресторанов Ростова

Возмутителя спокойствия быстро задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 18 декабря в одном из ресторанов на Кировском в Ростове агрессивный мужчина устроил разборки из-за пистолета, который хотел пронести с собой. Бузотер успокоился только после беседы с полицией. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- Поступило сообщение о конфликте мужчины с охраной одного из заведений. Предварительно, гражданина не пустили в зал из-за того, что у него был при себе травматический пистолет. Вызвали сотрудников полиции, после их приезда конфликт был исчерпан. Пострадавших нет, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что сейчас обстоятельства произошедшего уточняют, с мужчиной продолжают работать правоохранители. Стрельбы в ресторане не было.

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Детали произошедшего пока уточняются (подробности)