Разборки из-за пистолета устроил мужчина в одном из ресторанов Ростова

Возмутителя спокойствия быстро задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 18 декабря в одном из ресторанов на Кировском в Ростове агрессивный мужчина устроил разборки из-за пистолета, который хотел пронести с собой. Бузотер успокоился только после беседы с полицией. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
- Поступило сообщение о конфликте мужчины с охраной одного из заведений. Предварительно, гражданина не пустили в зал из-за того, что у него был при себе травматический пистолет. Вызвали сотрудников полиции, после их приезда конфликт был исчерпан. Пострадавших нет, - прокомментировали в МВД.
В ведомстве добавили, что сейчас обстоятельства произошедшего уточняют, с мужчиной продолжают работать правоохранители. Стрельбы в ресторане не было.
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Детали произошедшего пока уточняются (подробности)