Прием заявок на участие в ЕГЭ-2022 продлится до 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Так, Единый госэкзамен на Дону проведут с 21 марта по 2 июля. Основной период, включая резервные дни - с 26 мая по 2 июля. Всего же испытания разделили на три периода: досрочный, основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).

Сначала выпускники напишут работы по географии, литературе и химии. Потом русский язык - 30 и 31 мая, информатику и ИКТ - 20 и 21 июня, устную часть по иностранным языкам будут принимать 16 и 17 июня. Математику должны сдавать 2 и 3 июня.

ОГЭ также разделили на три периода: досрочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

- 9-классники будут сдавать экзамены по четырем предметам: двум обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору. 11-классникам для получения аттестата нужно защитить знания по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Предметы по выбору определяются самостоятельно, - пояснила министр общего и профессионального образования области Лариса Балина.

Прием заявок на участие в ЕГЭ-2022 продлится до 1 февраля включительно.

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