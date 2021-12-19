Игру завершили со счетом 28:21. Фото: сайт ГК «Ростов-Дона»

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над «Динамо-Синара» во втором матче «Zvezda Handball Cup» и уже сегодня, 19 декабря, проведут последнюю встречу турнира.

Спортивная баталия с «Динамо-Синара» состоялась вчера. За первые пять минут встречи команды забросили только по одному мячу. Через время соперницы вырвались вперед на два гола, но подопечные Пера Юхонсона вскоре снова вернули игровое преимущество. На перерыв ушли при счете в 14:13.

Во второй половине встречи волгоградские гандболистки начали делать ошибки и заработали два удаления. Этот момент оказался решающим, и ростовчанки смогли увеличить разницу голов. Игру завершили со счетом 28:21.

Со звенигородской «Звездой» клуб «Ростов-Дон» сразится уже в 16 часов 19 декабря.

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