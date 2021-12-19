В Ростове более чем на 50% подорожали капуста и курица

Цены на 24 вида товаров ежедневно проверяют в сетевых магазинах, на рынках и ярмарках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове увеличилась стоимость ряда товаров по сравнению с ноябрем 2020 года. Речь идет о продуктах питания, некоторые подорожали более чем на 50%. Об этом заявили в гордуме на заседании комиссии по инвестициям и малому предпринимательству.

Так, рост цен распределился следующим образом:

- 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) - 31,5%

- 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) - 30%

- 1 кг баранины (кроме бескостного мяса) - 15%

- 1 кг курицы (кроме окорочков) - 54%

- 10 штук яйц куриных - 36,88%

- 1 кг муки пшеничной - 47%

- 1 кг пшена - 31%

- 1 кг картофеля - 41,4%

- белокачанная капуста - 57,5%

- 1 кг репчатого лука - 17,9%

- 1 кг моркови - 16,5%

Регулированием цен сейчас занимается местное самоуправление, все данные отправляют в департамент потребрынка и УФАС. Цены на 24 вида социально значимых товаров ежедневно проверяют в сетевых магазинах, на рынках и ярмарках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мандарины в Ростовской области подорожали на 18%

За один килограмм в среднем просят от 70 до 130 рублей (подробности)