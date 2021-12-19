В Таганроге из-за рухнувшего дерева загорелся автобус с пассажирами

ыгорело 15 кв. метров. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Во второй половине дня 19 декабря в Таганроге на автобус с 40 пассажирами рухнуло дерево, после этого начался пожар. Пострадала одна из женщин. Она получила травму носа, и ее увезли в больницу, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- В 14.26 на пересечении Дзержинского и Морозова дерево упало на контактную троллейбусную сеть. Из-за этого произошло замыкание на кузов проезжавшего автобуса №31. Выгорело 15 кв. метров. Погибших нет, - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия от МЧС работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники. К этой минуте пожар уже потушили. По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

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